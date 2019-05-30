В МАК рассказали, когда может быть опубликован отчёт о трагедии в Шереметьево

Промежуточный отчёт о катастрофе самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, которая произошла 5 мая, может быть опубликован 5 июня. Об этом ТАСС рассказал ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман.

— Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчёт по фактуре, что [будет] сделано. Но там всё уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений, — заявил Кофман.

При этом в пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что любая информация подобного рода до окончания расследования катастрофы недопустима и способствует "росту социальной напряжённости".

Напомним, 5 мая при пожаре на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. Среди версий СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность судна и погодные условия.