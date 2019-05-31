Работы на станции "Шиес" в Архангельской области полностью завершат 15 июня

Инвесторы проекта создадут представительство, в котором любой желающий получит возможность ознакомиться с проектом и задать свои вопросы специалистам.

Инвестор проекта "Экотехнопарк Шиес" ООО "Технопарк" полностью завершит подготовительные работы на территории станции к 15 июня 2019 года. Соответствующее заявление было опубликовано 30 мая на сайте экотехнопарка.

Как уточняется, после разработки проектной документации в соответствии с действующим законодательством будет проведена оценка воздействия на окружающую среду.

После этого планируется провести государственную экологическую экспертизу и государственную экспертизу всей проектной документации.

По словам инвестора, мнение жителей Ленского района Архангельской области будет учитываться при каждом этапе, само строительство начнётся лишь при положительном заключении всех этапов.

Отмечается, что ООО "Технопарк" планирует создать представительство, в котором любой желающий получит возможность ознакомиться с проектом и задать свои вопросы специалистам.

Кроме того, на сайте проекта обещают запустить видеотрансляцию происходящего на станции "Шиес".

Ранее сообщалось, что в экотехнопарке собираются оборудовать полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов из Московской и Архангельской областей. Местные жители провели серию массовых протестов.