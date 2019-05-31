В Раде Саакашвили сравнили с Терминатором

Депутата Верховной рады Евгения Мураева, возглавляющего партию "Наши", рассмешило возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину. Своим мнением он поделился в "Фейсбуке".

В своём посте парламентарий напомнил, что "преступника всегда тянет вернуться на место преступления".

— Но так, чтобы вернуться дважды, могут только Терминатор и Саакашвили, — заметил Мураев.

Напомним, 28 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об "исключении положения об утрате Михаилом Саакашвили гражданства Украины". На следующий день он вернулся в страну. В аэропорту его встретили караваем. Сам Саакашвили назвал дружелюбный жест Зеленского "смелым шагом достойного президента".