Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

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Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

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 Фото © Flickr / Martin D

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики с 10 июня. Об этом глава Белого дома написал в своём твиттере.

10 июня Соединённые Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, доставляемые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится, — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что постепенно пошлины будут только увеличиваться до тех пор, пока проблема с мигрантами не решится.

Ранее стало известно, что суд запретил использовать средства из бюджета Министерства обороны США в размере $1 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой. В ответ на это Дональд Трамп обещал обжаловать данное решение.

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