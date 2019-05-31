Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики с 10 июня. Об этом глава Белого дома написал в своём твиттере.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

— 10 июня Соединённые Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, доставляемые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится, — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что постепенно пошлины будут только увеличиваться до тех пор, пока проблема с мигрантами не решится.

Ранее стало известно, что суд запретил использовать средства из бюджета Министерства обороны США в размере $1 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой. В ответ на это Дональд Трамп обещал обжаловать данное решение.