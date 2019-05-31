МИД Мексики пообещал "энергично" ответить на введение пошлин Трампом

Заместитель главы МИД Мексики Хесус Сид заявил, что в Мехико "энергично" ответят США на введение пошлин на ввоз всех мексиканских товаров.

— Это стало бы катастрофичным, если Трамп исполнит свою угрозу введения пошлин за миграцию, поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня. Если это произойдёт, мы должны будем ответить энергично, — заявил Сид журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят пошлины на ввоз всех товаров из Мексики.