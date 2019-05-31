Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператора

Большинство пользователей испытывают проблемы с мобильной связью, а также интернетом.

Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе мобильного оператора. Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

Неполадки в работе оператора начались около семи часов утра. Большинство пользователей (53%) жалуются на отсутствие мобильной связи, у 31% возникли проблемы с мобильным интернетом, 15% жалоб связаны с работой широкополосного интернета.

С проблемами столкнулись жители ряда российских городов, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Казани и Читы.