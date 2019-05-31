В Анапе запретили проводить концерт Волочковой за счёт бюджета

Городские власти Анапы отказались проводить за счёт бюджета концерт рекордсменки России по шпагату Анастасии Волочковой. Шоу артистки было в программе открытия курортного сезона.
На сайте администрации города появилось сообщение, что мэр не позволит "тратить на это бюджетные деньги". По поручению Юрия Полякова отменят электронные торги, где должна была пройти закупка этой услуги.
— Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее, — говорится в сообщении.
В качестве альтернативы Поляков предложил оплатить концерт столичной звезды местным бизнесменам. Вместо Волочковой 8 июня на Театральной площади города пройдёт концерт Стаса Костюшкина.
Волочкова тем временем рассказала в "Инстаграме" о новом номере для спектакля, который, как она пишет, состоится в Анапе 9 июня.
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В этот дождливый день мы с добрым клоуном Николаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля «Балерина и Клоун», премьера которого 9 ИЮНЯ в АНАПЕ. Любимый мною дорогой сердцу Краснодарский Край.🙏🏻 Я служу ему своим творчеством с 2004 года. В театре Юрия Григоровича мне посчастливилось быть прима-балериной на протяжении пяти лет.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун
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