В Анапе запретили проводить концерт Волочковой за счёт бюджета

Мэр отменил электронные торги, где должна была пройти закупка. Но оставил в программе праздника концерт Стаса Костюшкина.

Городские власти Анапы отказались проводить за счёт бюджета концерт рекордсменки России по шпагату Анастасии Волочковой. Шоу артистки было в программе открытия курортного сезона.

На сайте администрации города появилось сообщение, что мэр не позволит "тратить на это бюджетные деньги". По поручению Юрия Полякова отменят электронные торги, где должна была пройти закупка этой услуги.

— Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее, — говорится в сообщении.

В качестве альтернативы Поляков предложил оплатить концерт столичной звезды местным бизнесменам. Вместо Волочковой 8 июня на Театральной площади города пройдёт концерт Стаса Костюшкина.

Волочкова тем временем рассказала в "Инстаграме" о новом номере для спектакля, который, как она пишет, состоится в Анапе 9 июня.