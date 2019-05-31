Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал серьёзным мужиком ракету-носитель "Протон-М". Такую оценку он дал на своей странице в "Твиттере".

Напомним, что первая в 2019 году ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур 30 мая в 20:42. Она вывела на орбиту спутник связи "Ямал-601".

В этом году планируется ещё пять пусков "Протонов". Следующий должен состояться 21 июня.