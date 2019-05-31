Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в социальной сфере в Москве

Преподаватели вузов стали самыми высокооплачиваемыми работниками социальной сферы в Москве в первом квартале 2019 года. Об этом со ссылкой на данные Мосгорстата сообщает RT.

В среднем университетские преподаватели в первые три месяца этого года зарабатывали 147,7 тысячи рублей ежемесячно. При этом зарплата работников социальной сферы и науки в российской столице в среднем составляла 98,8 тысячи рублей.

На втором месте с зарплатой 139,1 тысячи рублей оказались врачи, на третьем — научные сотрудники с зарплатой 118,2 тысячи рублей. Школьные учителя в среднем получали 95 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в первом квартале 2019 года средняя зарплата в Москве составила 86,83 тысячи рублей. Она выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.