Названа средняя зарплата москвичей в начале 2019 года

Рост заработной платы повлиял на поступления в городской бюджет доходов физических лиц.

Средняя зарплата в Москве до вычета НДФЛ в первом квартале 2019 года выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова.

Так, по его словам, за указанный период она составила 86,83 тысячи рублей. Тихонов отметил, что рост зарплаты повлиял на поступления в городской бюджет доходов физических лиц.

Ранее в Центробанке назвали отрасли, где в 2019 году выросли зарплаты.