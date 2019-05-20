Названа средняя зарплата москвичей в начале 2019 года

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Названа средняя зарплата москвичей в начале 2019 года

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Сухоруков

Рост заработной платы повлиял на поступления в городской бюджет доходов физических лиц.

Средняя зарплата в Москве до вычета НДФЛ в первом квартале 2019 года выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова.

Так, по его словам, за указанный период она составила 86,83 тысячи рублей. Тихонов отметил, что рост зарплаты повлиял на поступления в городской бюджет доходов физических лиц.

Ранее в Центробанке назвали отрасли, где в 2019 году выросли зарплаты.

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