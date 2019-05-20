В Центробанке назвали отрасли, где в 2019 году выросли зарплаты

Как отмечают эксперты, доходы растут в тех сферах, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими.

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост заработных плат. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на бюллетень департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чём говорят тренды".

В этих сферах, как указывается в бюллетене, доход вырос на 6−9 процентов, а вот оклад в финансовой сфере снизился в среднем на 1,5%. Медленный рост заработных плат Центробанк фиксирует у медицинских работников и госслужащих.

По мнению экспертов, доходы растут в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими. Рынку труда, как говорится в материале газеты, не стоит ждать улучшений.

Ранее стало известно, на какую прибавку рассчитывают россияне при смене работы.