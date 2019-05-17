В Роструде рассказали, на какую прибавку рассчитывают россияне при смене работы

Для 18% опрошенных причиной смены работы является развитие профессиональных навыков.

На прибавку к зарплате более чем в 1,5 раза при смене работы рассчитывает каждый четвёртый россиянин (26% опрошенных), почти столько же надеются на рост оклада до пятидесяти процентов (24% опрошенных). О таких результатах опроса сообщает пресс-служба Роструда.

Опрос показал, что 73% респондентов готовы сменить работу, а в качестве причины отмечают увеличение заработной платы (51% опрошенных), желание найти другое место работы, где можно будет развивать профессиональные навыки (18%). А 1% ищет новые знакомства и не любит засиживаться на одном месте.

Факторами, которые влияют на решение о переезде в другой регион, для 44% являются зарплата и карьерный рост, а 23% обращают внимание на перспективу для членов семьи.

Ранее опрос показал, что большинство работодателей ищут сотрудников в соцсетях.