Названы самые распространённые заболевания у домашних животных в Москве

Домашние животные, которых приносят на амбулаторный приём в московские ветеринарные клиники, чаще всего страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ. Об этом сообщает агентство "Москва".

В пресс-службе столичного комитета ветеринарии агентству рассказали, что чаще всего в ветклиники приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов.

— Чаще всего у этих домашних животных встречается нарушение обмена веществ, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой, — уточнили в пресс-службе.

Как отмечается, количество обращений в московские ветеринарные клиники постоянно растёт. Это связывают с тем, что хозяева ответственнее относятся к здоровью питомцев.

Ранее Лайф писал, что с начала года в Москве было привито от бешенства около 50 тысяч животных.