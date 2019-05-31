В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали ЛГБТ-сцены

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В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали ЛГБТ-сцены

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Фильм о британском певце, пианисте и композиторе сэре Элтоне Джоне "Рокетмен" перед выходом в российский прокат претерпел изменения в соответствии с государственным законодательством. Об этом со ссылкой на компанию "Централ партнершип", занимающуюся прокатом картины, сообщает ТАСС.

Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ, — сказала представитель компании.

Ранее кинокритик Антон Долин в посте в "Фейсбуке" сообщил, что из фильма про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков.

В российский прокат фильм "Рокетмен" выйдет 6 июня.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае из "Богемской рапсодии" вырезали все ЛГБТ-сцены.

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