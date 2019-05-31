Путин присвоил более чем 40 аэропортам страны имена выдающихся россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имён выдающихся россиян. Полный список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, московскому аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, Внуково — Андрея Туполева. Воздушной гавани Владивостока присвоено имя Владимира Арсеньева, Симферополя — Ивана Айвазовского, Воронежа — Петра I, Новосибирска — Александра Покрышкина, Нижнего Новгорода — Валерия Чкалова, Минеральных Вод — Михаила Лермонтова.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.
Напомним, что выбор новых названий аэропортов проходил в рамках общенационального конкурса "Великие имена России". Он проводился по инициативе Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического и Российского исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности. Проект не имел бюджетных затрат, поэтому голосование проводилось через Интернет.
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