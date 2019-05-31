Двоих россиян задержали на Бали за продажу кокаина и марихуаны

Полицейские предполагают, что задержанные 33-летний Никита и 31-летняя Мария получали наркотики из-за рубежа.

Двое россиян, два гражданина Испании и один американец задержаны на острове Бали за продажу кокаина и марихуаны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на начальника полиции административного центра Бали, города Денпасара, Рудди Сетавана.

— Мы полагаем, что они являются частью международного синдиката и получили наркотики из-за рубежа, — сказал Сетаван.

По данным полиции, задержанные россияне — 33-летний Никита и 31-летняя Мария. Их фамилии не сообщаются. В общей сложности у всех задержанных изъяли 20,18 грамма кокаина и 44,14 грамма марихуаны.

Ранее сообщалось, что на границе Белоруссии задержали россиянку со 100 кг экстези.