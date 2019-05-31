Депутат Госдумы предложил делить пиво на "живое" и "мёртвое"

Ещё один пункт в классификации от народного избранника — "пивной суррогат". Он разработан для напитков с добавлением "иных" ингредиентов.

Депутат Госдумы Сергей Иванов внёс на рассмотрение коллегам законопроект о "живом" и "мёртвом" пиве. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Согласно документу, пивом может называться только то, что произведено из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.

Также, по мнению депутата, пастеризованное пиво нужно называть "мёртвым". Если напиток не пастеризован — "живым". Есть и третья категория — пивной суррогат.

— Напиток, произведённый по той же или схожей технологии, что и пиво, но с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, — говорится в сообщении.

Кроме того, народный избранник предлагает соответствующим образом маркировать упаковку напитков и упоминать о категориях пива в рекламе.

Отметим, что Правительство России собирается ужесточить контроль за оборотом пива. До августа Минфину и Росалкогольрегулированию нужно подготовить проекты документов для отслеживания продаж напитка по всей стране.