Путин одобрил внедрение в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор"

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Путин одобрил внедрение в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор"

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Владимир Путин и Анна Кузнецова. Фото © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин одобрил внедрение в десяти российских регионах пилотного проекта "Социальный навигатор", который позволит получить любую социальную помощь по единому номеру телефона. Об этом глава государства заявил на встрече с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

Согласен, — сказал он.

Все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам. То есть специалисты профессионально направляют человека, и ему не нужно самому изучать всю структуру управления или департамента. Кроме того, граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.

По словам Кузнецовой, этот проект уже внедрили в одном из регионов России.

Омбудсмен также отметила, что создание в России единой "горячей линии" по вопросам социальных услуг повысит информированность оказавшихся в непростой ситуации родителей и предупредит случаи оставления детей без присмотра.

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