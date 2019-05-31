НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Спортсмен не употреблял наркотики, поэтому наказывать его не будут. Инцидент исчерпан.

Национальная хоккейная лига тщательно изучила ситуацию, связанную с появлением скандального видео с участием нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Речь идёт о ролике из гостиничного номера со спортсменом, который сидит перед столом с дорожками из порошка белого цвета.

Комиссия выслушала позицию хоккеиста, а также получила информацию по своим каналам. В результате дело было решено закрыть, а инцидент считать исчерпанным. Об этом говорится в заявлении заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли. Его слова приводит в пятницу пресс-служба НХЛ в своём твиттере.

NHL Deputy Commissioner Bill Daly statement regarding @Capitals' forward Evgeny Kuznetsov: pic.twitter.com/1KvqktURKG — NHL Public Relations (@PR_NHL) 31 мая 2019 г.

— Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Однако сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно, — говорится в заявлении представителя лиги. — В этой связи мы не нашли основания подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным.

Напомним, что сразу после досадного проигрыша сборной России по хоккею в полуфинале ЧМ, в соцсетях появилось видео с участием Кузнецова. Хоккеист находился в номере гостиницы и говорил по телефону, а на столе перед ним был насыпан порошок белого цвета. Ролик вызвал громкий резонанс. Вот так, например, на него отреагировали в Госдуме.