Под Ярославлем плита памятника придавила ребёнка — видео

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области плита мемориала воинам-освободителям упала на девятилетнего мальчика, который пытался залезть на неё. Лайф публикует кадры с камеры видеонаблюдения, которая засняла случившееся.
Как видно на записи, мальчик с друзьями находился на территории мемориала. Школьник стал карабкаться на конструкцию, и она рухнула на него.
В результате инцидента ребёнок получил перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Школьник находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров встретился с мамой пострадавшего ребёнка. Он пообещал оказать поддержку школьнику и его семье.
Видеозапись с камеры наблюдения изучают сотрудники областного СУ СК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области бетонная плита забора насмерть придавила 12-летнего школьника.
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