Под Ярославлем плита памятника придавила ребёнка — видео

Мальчик карабкался, пытаясь залезть на конструкцию, которая в результате рухнула.

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области плита мемориала воинам-освободителям упала на девятилетнего мальчика, который пытался залезть на неё. Лайф публикует кадры с камеры видеонаблюдения, которая засняла случившееся.

Как видно на записи, мальчик с друзьями находился на территории мемориала. Школьник стал карабкаться на конструкцию, и она рухнула на него.

В результате инцидента ребёнок получил перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Школьник находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров встретился с мамой пострадавшего ребёнка. Он пообещал оказать поддержку школьнику и его семье.

Видеозапись с камеры наблюдения изучают сотрудники областного СУ СК РФ.

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области бетонная плита забора насмерть придавила 12-летнего школьника.