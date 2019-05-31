Реклама от Зеленского вдвое увеличила продажи киевской шаурмы

Предприниматели называют это "поддержкой малого бизнеса в действии" и благодарят нового гаранта за оказанную помощь.

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что шаурма — "это не стыдно", продажи этого фастфуда в украинской столице возросли в два раза. Об этом сообщает издание "Страна.ua", которое изучило ситуацию на рынке уличной еды.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 мая 2019 г.

Оказалось, что по рентабельности скромный лоток с шаурмой даст фору элитному ресторану в центре Киева. А эксперты рынка утверждают, что это блюдо сейчас проходит тот же путь, что в своё время суши, но только в обратном направлении.

— Суши вначале считались элитными и дорогими, а потом перешли в масс-маркет. А шаурма из уличной еды становится ресторанной, — прокомментировали эксперты издания.

Ранее Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы возле метро. Это понравилось не всем жителям украинской столицы, и нового президента начали критиковать в соцсетях. А он спустя несколько дней вернулся с новым постом и фото с надкусанной шаурмой, посоветовав другим политикам не пренебрегать этим блюдом. По его мнению, оно помогает не "забронзоветь".