Украина не собирается открывать участки в РФ на выборах в Раду

Граждане Украины не смогут проголосовать на выборах в Верховную раду на территории РФ. Как сообщило украинское внешнеполитическое ведомство, в России не будут открыты избирательные участки.

В МИД Украины напомнили, что избирательные участки в российских городах были ликвидированы из-за якобы "существования рисков и угроз проведению выборов на этих участках".

В ведомстве отметили, что украинские граждане смогут проголосовать на избирательных участках при посольствах в Финляндии, Грузии и Казахстане, а также на Украине по месту своей регистрации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска украинского парламента Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.