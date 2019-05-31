Лидер Косова пригрозил ЕС проведением референдума о присоединении к Албании

Лидер непризнанной страны Косово Хашим Тачи заявил, что если Евросоюз не признает его страну в качестве независимого государства, то Приштина проведёт референдум по вопросу объединения с Албанией.

По его словам, ЕС обрекает страну на существование в изоляции, так как не предоставляет "визовую свободу".

Он считает, что с помощью референдума Косово сможет "восстановить историческую справедливость".

— Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примет только один флаг, — цитирует Тачи Al Jazeera Balkans.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в парламенте, что страна теряет контроль над Косовом, и предложил наладить диалог с непризнанной республикой. Однако после сообщений о столкновениях в Косове отдал приказ о полной боеготовности армии и спецподразделений.

В ответ Тачи заявил, что Белград должен признать самопровозглашённую Республику Косово и отказаться от идеи создания каких-то моделей самоуправления с исполнительной властью или двойным суверенитетом на севере края, населённом сербами.