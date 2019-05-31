Задержанный глава Раменского района не признался в убийстве женщины

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Задержанный глава Раменского района не признался в убийстве женщины

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Фото © Vk / Администрация Раменского района

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, который задержан по подозрению в убийстве своей знакомой, не признал свою вину в преступлении. Об этом РИА "Новости" сообщила представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и её вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого, — рассказала Кирюшина.

Ранее в Подмосковье задержали главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в убийстве своей 39-летней знакомой. По данным источника ТАСС, его жертвой могла стать глава районной Общественной палаты Евгения Исаенкова, которая пропала в ночь на 2 мая, её обнаружили убитой 4 мая в машине под Раменском.

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