Мексика и США обсудят вопрос введения новых пошлин 5 июня в Вашингтоне

В Мехико подчеркнули, что между сторонами наблюдается готовность к ведению диалога.

Мексика и США обсудят ситуацию вокруг введения новых пошлин на ввоз в Штаты товаров из латиноамериканской страны 5 июня в Вашингтоне. Об этом в своём твиттере заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

— Информирую вас о том, что встреча высокого уровня, нацеленная на разрешение противоречий между США и нашей страной, пройдёт в [следующую] среду в Вашингтоне, — написал политик.

Эбрард подчеркнул, что именно он представит Мексику, а от США переговоры будет вести госсекретарь Майк Помпео. В Мехико отметили готовность обеих сторон к ведению диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят пошлины на ввоз всех товаров из Мексики.