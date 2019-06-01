Трампу сообщили о стрельбе, где погибло 11 человек

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в городе Вирджиния-Бич, где погибло 11 человек. Об этом журналистам сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

— Президента проинформировали о стрельбе в Вирджинии-Бич, он продолжает следить за ситуацией, — заявил Гидли.

Ранее Лайф сообщал, что в американском городе Вирджиния-Бич неизвестный устроил стрельбу. По последним данным, в результате ЧП погибло 11 человек.