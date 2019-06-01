Заслуженный врач России рассказала о пользе укусов клещей

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Заслуженный врач России рассказала о пользе укусов клещей

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Заслуженный врач РФ Наталья Толоконская отметила, что укусы клещей могут приносить пользу. Своими мыслями она поделилась в "Фейсбуке", однако позднее удалила свой пост.

Как уточняется, врач посоветовала своим подписчикам лечить инфекции, распространяемые клещами, гомеопатическими средствами.

По её мнению, применяемый в настоящее время иммуноглобулин "морально устарел".

Как показал опрос, большинство из вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям, — написала Толоконская.

Толоконская добавила, что при своевременном применении названные ею средства помогут перебороть лихорадочную форму энцефалита и "поднять здоровье на новый уровень".

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о начале периода активности клещей.

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