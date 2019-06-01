Внутрисетевой и национальный роуминг официально отменены в России

Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент.

Национальный и внутрисетевой роуминг официально отменены в России на законодательном уровне с 1 июня — с этого числа вступили в силу поправки в закон "О связи". Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 мая.

Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Брать плату с абонентов мобильные операторы смогут за входящие звонки, если пользователи находятся за пределами страны. Бесплатные входящие звонки установлены этим документом в том числе и в Крыму.

Как пояснил Медведев, речь идёт об окончательном решении вопроса на уровне подзаконного нормативного акта кабмина.

Напомним, что закон об отмене платы за национальный роуминг президент России Владимир Путин подписал 28 декабря 2018 года.

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