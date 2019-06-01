Дети тестируют советские игрушки — милый спецрепортаж Лайфа

Лайф нашёл игрушки советского детства и решил узнать мнение нынешних детей. "Змейка" или "За рулём": с чем дети захотят играть больше и какие минусы они найдут в культовых игрушках своих родителей? Смотрите в спецпроекте.

Всемирный день ребёнка (Международный день защиты детей) — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвящённой вопросам благополучия детей.