Путин поприветствовал гостей праздника, посвящённого Дню защиты детей

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Путин поприветствовал гостей праздника, посвящённого Дню защиты детей

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвящённого Международному дню защиты детей. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Знаю, что впереди у вас насыщенная и содержательная программа. Вы сможете вдоволь полюбоваться нашей столицей, её улицами и площадями, памятниками истории и архитектуры, побывать в театрах и на выставках, пообщаться со сверстниками, — сказано в приветственном сообщении российского лидера.

Путин отметил, что участников и гостей мероприятия ждут интересные подарки и сюрпризы. Президент выразил уверенность в том, что праздник подарит самые добрые впечатления и надолго останется в памяти.

Всемирный день ребёнка (Международный день защиты детей) — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвящённой вопросам благополучия детей.

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