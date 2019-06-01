СМИ сообщили, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

По предварительной информации, встреча глав двух государств может состояться в августе-сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от лидера США Дональда Трампа приехать в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на главного редактора издания Юлию Мостовую.

По её словам, встреча, предположительно, состоится в августе-сентябре текущего года. Предметом обсуждения могут стать вопросы относительно урегулирования конфликта в Донбассе. Однако официального подтверждения её слов нет.

При этом Мостовая отметила, что для Трампа Украина является "фишкой" на американо-российском столе переговоров. Среди других "фишек" Белого дома она выделила Сирию, Китай, Венесуэлу и Иран.

— На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность, — написала главный редактор.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский в ходе беседы с представителями США передал послание главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил надежду на скорую встречу.