В Киеве подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

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В Киеве подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

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Фото © Shutterstock

В сообщении также отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон "за последовательную поддержку территориальной целостности" Незалежной.

Администрация Президента Украины подтвердила, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон, — сказано в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Даты визита президента Украины в США не называются.

Ранее украинские СМИ узнали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить столицу Соединённых Штатов в августе или сентябре.

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