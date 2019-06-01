В Киеве подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

Администрация Президента Украины подтвердила, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон.
— Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон, — сказано в сообщении пресс-службы украинского лидера.
Даты визита президента Украины в США не называются.
Ранее украинские СМИ узнали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить столицу Соединённых Штатов в августе или сентябре.
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