Медведев заявил, что Киев не делает шагов по налаживанию связей с Москвой

Владимир Зеленский, который 20 мая вступил в должность президента Украины, до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилёву в программе "Вести в субботу".

— Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасёмся терпением! — сказал глава Правительства РФ.

Медведев подчеркнул, что если власти Украины захотят сделать какие-либо шаги, то сделают их.

Российский премьер отметил, что не имеет никаких иллюзий по поводу определённых, уже сформировавшихся трендов и риторики новой власти в Киеве.

Ранее Дмитрий Медведев призвал судить о новом президенте Украины по делам.