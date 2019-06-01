Зеленский семейной фотографией поздравил с Днём защиты детей

На снимке украинский лидер впервые показал сына Кирилла, который в этом году пойдёт в первый класс.

Президент Украины Владимир Зеленский семейной фотографией поздравил с Международным днём защиты детей. Снимок размещён на странице украинского лидера в "Фейсбуке".

На снимке запечатлены Зеленский, его супруга Елена, дочь Александра и сын Кирилл. Украинский портал "Страна.ua" отмечает, что президент впервые показал фотографию с сыном. По информации журналистов, в этом году мальчик пойдёт в первый класс, скорее всего, в Новопечерскую школу, в которой учится сестра.

— Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребёнком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться! — говорится в сообщении.

Всемирный день ребёнка (Международный день защиты детей) — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвящённой вопросам благополучия детей.