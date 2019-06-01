На заводе в Дзержинске произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.

Предварительно, всего прогремело три взрыва. На место выехали спасатели МЧС. Взрывная волна составила 800 метров. Известно, что имеются раненые, но их число не устанавливается. По некоторым данным, на заводе взорвался тротил.

Информацию о взрывах в городе подтвердили ТАСС в Администрации Дзержинска, но не уточнили, о каком объекте идёт речь.