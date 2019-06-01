Экс-футболист "Реала" и "Севильи" погиб в ДТП

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Экс-футболист "Реала" и "Севильи" погиб в ДТП

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Хосе Антонио Рейес. Фото © Twitter/Galatasaray

Рейес становился победителем Лиги Европы в составе "Атлетико" и "Севильи", чемпионом Англии в составе "Арсенала", чемпионом Испании в составе мадридского "Реала" и обладателем Суперкубка УЕФА в составе "Атлетико".

Экс-игрок сборной Испании полузащитник Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил футбольный клуб "Севилья", за который спортсмен ранее выступал.

Футболисту было 35 лет. О подробностях ДТП, в котором он погиб, пока не сообщается.

Рейес выступал за такие клубы, как "Севилья", "Арсенал", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид" и "Бенфика". В 2019 году он стал игроком испанского клуба "Эстремадура".

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