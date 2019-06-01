ФСБ показала видео задержания экс-губернатора Ивановской области

ФСБ и СКР показали видео задержания бывшего губернатора Ивановской области, депутата областной думы седьмого созыва Павла Конькова. На кадрах — деньги и документы, обнаруженные при обыске.
В следственных действиях принимали участие следователи СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Они провели обыски в Москве, Иванове и Воронеже.
Помимо Конькова в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств был задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.
Правоохранители устанавливают остальных граждан, причастных к хищению вверенных Конькову бюджетных денежных средств.
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