ФСБ показала видео задержания экс-губернатора Ивановской области

В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств были проведены обыски.

ФСБ и СКР показали видео задержания бывшего губернатора Ивановской области, депутата областной думы седьмого созыва Павла Конькова. На кадрах — деньги и документы, обнаруженные при обыске.

В следственных действиях принимали участие следователи СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Они провели обыски в Москве, Иванове и Воронеже.

Помимо Конькова в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств был задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Правоохранители устанавливают остальных граждан, причастных к хищению вверенных Конькову бюджетных денежных средств.