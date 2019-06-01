Экс-главе Раменского района Подмосковья предъявили обвинение в убийстве

По словам адвоката экс-чиновника, его подзащитный свою вину не признаёт и с жертвой не виделся 1 и 2 мая.

Бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Артёма Сарбашева.

По его словам, Кулакова изначально допрашивали как свидетеля, после чего задержали. Адвокат отметил, что его подзащитный свою вину не признаёт и с жертвой не виделся 1 и 2 мая.

Статья "Убийство", по которой обвиняют экс-чиновника, предусматривает 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, которая, как отмечали СМИ, являлась заместителем главы Общественной палаты Раменского района, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля. Отмечалось, что бывший чиновник испытывал к ней личную неприязнь. Проверка на полиграфе подтвердила вину в убийстве, но сам Кулаков не считает себя виновным.

Как писали СМИ, Исаенкова могла быть задушена руками или предметом ткани, возможно, колготками или платком в безлюдном месте, куда её могли выманить на свидание. Источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях.