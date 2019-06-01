Учёные рассказали, как худеть и оставаться сытым

Британские учёные выяснили, как похудеть, съедая привычное количество пищи. Главное, употреблять низкокалорийные продукты, сообщило издание The Telegraph.
Человеческий организм автоматически поддерживает определённый вес и не склонен к его потере. Можно, конечно, сжигать больше энергии, чем потреблять, или уменьшить порции. Но генетики считают, что большинство людей в таком случае испытывают голод и срываются на вредные перекусы.
Поэтому для снижения веса лучше не менять количество пищи. Надо изменить её качество. Подойдут овощи с низким содержанием крахмала. Например, брокколи, баклажаны, спаржа, фрукты и цельнозерновые крупы.
Стоит включать в рацион и продукты с высоким содержанием клетчатки. Ежедневная норма потребляемых пищевых волокон — 30 граммов. Также во время еды нужно пить воду.
— Клетчатка набухнет и, естественно, заполнит желудок, — рассказала диетолог Рейчел Кларксон.
Ещё один лайфхак — использование при сервировке небольших мисок и тарелок. Это позволит вам съедать меньше.
Ранее Лайф публиковал советы худеющим от российских диетологов. Они заключаются в том, чтобы человек не пропускал три основных приёма пищи.
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