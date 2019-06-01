Учёные рассказали, как худеть и оставаться сытым

Если вы уменьшите порции или будете тратить больше энергии, быстрее сорвётесь на вредные перекусы.

Британские учёные выяснили, как похудеть, съедая привычное количество пищи. Главное, употреблять низкокалорийные продукты, сообщило издание The Telegraph.

Человеческий организм автоматически поддерживает определённый вес и не склонен к его потере. Можно, конечно, сжигать больше энергии, чем потреблять, или уменьшить порции. Но генетики считают, что большинство людей в таком случае испытывают голод и срываются на вредные перекусы.

Поэтому для снижения веса лучше не менять количество пищи. Надо изменить её качество. Подойдут овощи с низким содержанием крахмала. Например, брокколи, баклажаны, спаржа, фрукты и цельнозерновые крупы.

Стоит включать в рацион и продукты с высоким содержанием клетчатки. Ежедневная норма потребляемых пищевых волокон — 30 граммов. Также во время еды нужно пить воду.

— Клетчатка набухнет и, естественно, заполнит желудок, — рассказала диетолог Рейчел Кларксон.

Ещё один лайфхак — использование при сервировке небольших мисок и тарелок. Это позволит вам съедать меньше.

Ранее Лайф публиковал советы худеющим от российских диетологов. Они заключаются в том, чтобы человек не пропускал три основных приёма пищи.