Врачи рассказали, как есть всё, что хочется, и не полнеть

В первую очередь врачи советуют не пропускать три основных приёма пищи — завтрак, обед и ужин.

Доля россиян, страдающих ожирением, за последние восемь лет увеличилась вдвое, поэтому вопрос о здоровом питании становится всё более актуальным. В связи с этим диетологи рассказали о том, как есть всё, что хочется, и не полнеть, а также почему кофе ведёт к ожирению, а шаурма нет.

Чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем, в первую очередь следует обратить внимание на своё питание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов в области диетологии.

Во-первых, в день должно быть не менее трёх приёмов пищи. При этом в течение дня допускается несколько перекусов, которые необходимы для того, чтобы восполнить запасы энергии и утолить чувство голода до следующего полноценного приёма пищи. Главное — начинать день с завтрака и не заменять его несколькими чашками кофе, считает эндокринолог Майра Рау.

Кроме того, о рационе на следующий день лучше всего подумать заранее. Это поможет в соблюдении сбалансированного питания. Такого мнения придерживается главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова.

Что касается перекусов, то для них, по мнению диетологов, отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, а также несладкие фрукты и овощи. Однако и среди фастфуда в случае необходимости можно найти полезные блюда. Как считает врач-диетолог Сергей Обложко, шаурма — образец быстрого перекуса, который не только не навредит фигуре, но и обеспечит организм полезными ингредиентами.

По мнению Обложко, в пятёрку вредных перекусов входят бутерброды с колбасой. Чтобы не переживать за лишние килограммы, к их приготовлению следует отнестись с умом.

— Правильный бутерброд для контроля веса и здоровья: отрубной хлеб, мягкий творог вместо масла, кусок буженины или курицы и болгарский перец. Всё необходимое — и белок, и углевод, и клетчатка, — советует диетолог.

Кроме этого эксперты включают в рейтинг самых коварных продуктов мороженое и сладкие йогурты. Вместо них лучше отдать предпочтение замороженным ягодам и свежевыжатым сокам. Из-за высокого содержания сахара польза белка становится ничтожной. Не способствуют похудению мюсли, кукурузные хлопья и крупы, а также цельное молоко.

— Капучино, напитки со сливками — это калорийное зло. Иногда люди выпивают больше калорий, чем съедают. Если один раз в день капучино — это не страшно. Опасно, когда возникает привычка пить по несколько раз в день, — предупреждает эндокринолог Майра Рау.

Также эксперты не советуют сидеть на опасных диетах. Единственным безопасным, по мнению диетологов, режимом питания является средиземноморская диета.

— Главный источник белка в ней — это рыба. Для женщин по возможности лучше не употреблять в последний приём пищи. Потому что это может провоцировать отёки. Вы утром просыпаетесь — плюс 400 граммов, — поясняет Обложко.

Но залог стройной фигуры — это совмещение правильного питания и спорта. Главное — сжигать больше калорий, чем потребляешь, тогда человек может позволить себе любое блюдо.

Ранее Лайф писал, что диетологи опровергли информацию, что потребление риса способствует борьбе с ожирением.