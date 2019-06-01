Украина надеется получить статус главного союзника США вне НАТО

В Конгрессе США представили законопроект, предусматривающий предоставление Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в "Фейсбуке".

— Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств, — отметили в диппредставительстве Незалежной.

Как уточняется, проект "О предоставлении поддержки Украине для защиты её независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Киева, в том числе с помощью передачи вооружений и продажи летальных оборонных средств ВСУ.

Перечень видов вооружений, которые могут передать Украине, дополняется "противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами".

— Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнёрства в борьбе с российской агрессией, — подчеркнули представители посольства.

Ранее сообщалось, что Администрация Президента Украины подтвердила, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон.