Супрун заявила, что на Украине закроются все детские дома

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в скором времени в стране будут закрыты все детские дома. В своём посте в "Фейсбуке" она пояснила, что даже образцовый интернат не заменит семью.

— До 2020 года дома ребёнка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка — чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи. С 2020 года детей не будут принимать в дома ребёнка, — написала и.о. главы украинского Минздрава.

Супрун отметила, что будут созданы все условия, чтобы дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительных случаях несовершеннолетних будут растить и воспитывать в патронажных или приёмных семьях.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения, к 2023 году на Украине на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Количество мест в них будет зависеть от потребностей общества.

Супрун подчеркнула, что изменения не означают, что детдомовцы останутся без крыши над головой — они должны быть устроены в хорошие семьи или расти в условиях, приближённых к семейным.

Напомним, Ульяна Супрун отметилась рядом скандальных высказываний и десятками "полезных" советов. Например, как защитить психику во время выборов, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой и восполнять нехватку витаминов пивом.