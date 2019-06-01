В Шереметьево прокомментировали ситуацию с выдачей багажа пассажирам

В Шереметьево прокомментировали ситуацию с проблемой выдачи багажа пассажирам. Информация об этом появилась на сайте аэропорта.

— В настоящее время в международном аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов. Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон, — говорится в сообщении.

В воздушной гавани добавляют, что система обработки и транспортировки багажа в аэропорту работает в штатном режиме.

Служба сообщает, что в ближайшее время прогнозируется стабилизация ситуации.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором видно, что в аэропорту Шереметьево наблюдается проблема с выдачей багажа.