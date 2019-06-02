СМИ: Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Поводом для такого решения, по информации издания, могут стать обстоятельства дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает The Sun.

Поводом для такого решения, по информации издания, могут стать обстоятельства дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

Основные претензии направлены к чиновникам, которые знали об изготовлении поддельных документов, скрывающих допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту.

Ранее Лайф писал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на российского прыгуна в высоту Данила Лысенко из-за нарушения правил доступности. Пока на россиянина наложили временное отстранение.