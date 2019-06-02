Власти Германии увидели саботаж в поломках самолётов Меркель

Правительство ФРГ владеет 12 различными самолётами и тремя вертолётами. Каждое воздушное судно хотя бы один раз ломалось.

Власти Германии предполагают, что частые поломки правительственных самолётов связаны с саботажем или кибератаками. Об этом сообщается в газете Rheinische Post.

Отмечается, что подозрения не развеяли даже данные о технических неполадках от компании Lufthansa Technik, которая обслуживает правительственные лайнеры.

Сотрудники немецкой контрразведки искали следы саботажа и кибератак сразу после вынужденной посадки самолёта Konrad Adenauer с канцлером Ангелой Меркель на борту в ноябре 2018 года. Но тогда ничего не удалось обнаружить.

Правительство ФРГ владеет пятью самолётами Airbus A310, двумя Airbus A340, одним Airbus A321, четырьмя Bombardier Global 5000 и тремя вертолётами Cougar AS-532. Каждое воздушное судно хотя бы один раз ломалось.

Ранее Лайф сообщал, что Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о её недовольстве преемницей.