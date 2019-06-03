Клиенты "Яндекс.Такси" пожаловались на "исчезновение" аварии с машиной компании

В результате ДТП автомобиль перевернулся. Его пассажиры получили многочисленные травмы.

Двое жителей Москвы пытаются добиться компенсации за поездку в такси, которая закончилась аварией с опрокидыванием автомобиля на Киевском шоссе. В результате ДТП Фёдор Бондаренко и его девушка Нина получили многочисленные ушибы и ссадины. У мужчины ещё оказалось сломано ребро и диагностировано сотрясение мозга.

На следующий день после аварии молодые люди начали собирать документы для страховки. По их словам, выяснилось, что в ГИБДД никакой аварии зарегистрировано не было.

— Водитель за рулём уснул, а мы ехали около 100 км/ч. Въехали в отбойник, машину перевернуло несколько раз. После того как случилось ДТП, "Яндекс" отменил поездку, якобы мы вообще не ехали в этой машине. После аварии мы быстрее отправились домой, а потом сразу в больницу. А наутро я узнаю, что для оформления страховки нужна выписка из ГАИ, что мы пострадавшие, выписка из больницы — эпикризы. Я звоню в ГАИ, и оказывается, что наряд вообще не выезжал на место для оформления ДТП. Вероятно, водитель такси с кем-то договорился и они сами отогнали машину. Якобы ничего не происходило, — рассказал Лайфу Фёдор.

Как пояснил пострадавший, правоохранительные органы сейчас проводят проверку, потому что травмы были зафиксированы в медицинском учреждении, кроме того, имеются фото и видео доказательства факта ДТП.

— А "Яндекс" сделал вид, как будто они всё у себя зафиксировали, мне на почту скинули перечень документов, которые я должен отправить в страховую. А после того как выяснилось, что ДТП официально не было зафиксировано, в "Яндексе" мне перестали отвечать, — заявил пострадавший.

Как рассказали Лайфу затем в компании "Яндекс.Такси", они в курсе произошедшего, затем связались с пользователем, информировали его, как получить страховое возмещение, а по поводу причин ДТП ждут результатов расследования ГИБДД.

— Наша служба поддержки уже связалась с пользователями и сообщила о том, как получить страховое возмещение. Напомним, с 1 декабря 2017 года все поездки с сервисом "Яндекс.Такси" страхуются — все находящиеся в салоне застрахованы на сумму до двух миллионов на человека, включая водителя, — пояснила пресс-секретарь сервиса Наталья Рожкова.

Она не подтвердила слова клиентов о том, что водитель такси уснул за рулём. Сам он назвал другую причину.

— До конца разбирательства мы заблокировали водителя в системе, он временно не выполняет заказы сервиса, — сообщила Рожкова.

Ранее Лайф писал, по каким критериям нанимают таксистов и как недобросовестные водители обманывают при устройстве на работу.