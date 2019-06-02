Армия Израиля опубликовала видео ракетного удара по Сирии

По данным израильских военных, обстрел вёлся по позициям двух сирийских артиллерийских батарей и нескольких армейских постов, с которых якобы вёлся огонь по Голанским высотам.

Армия Израиля опубликовала на своей официальной странице в Twitter данные о ракетном ударе по позициям сирийских войск в ночь на 2 июня. В частности, представлено видео самой бомбардировки, а также спутниковые снимки целей. Это две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарея ПВО SA-2 (советский зенитно-ракетный комплекс С-75).

В сообщениях израильской армии указывается, что именно с этих позиций сирийские военные якобы запустили две ракеты в сторону горы Хермон на контролируемой Израилем территории Голанских высот.

Как сообщал Лайф, минувшей ночью сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку к югу от своей столицы — Дамаска. По предварительным данным, в результате обстрела погибли трое военнослужащих, семеро получили ранения. Позднее представители армии Израиля признали, что атаку произвели их военные. Однако объяснили свои действия тем, что ракетный удар стал ответом на обстрелы израильской территории со стороны сирийских военных.

Отметим, Голанские высоты юридически являются территорией Сирии. Однако с 1967 года по результатам Шестидневной войны данная территория находится под контролем еврейского государства. В 1981 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о признании незаконной аннексию Голанских высот Израилем.