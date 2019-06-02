В Финляндии ввели запрет на шиповник и волкособов

С 1 июня в стране вступил в законную силу документ о запрете импорта и продажи данных растений и животных.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии пополнило список вредных и инвазивных видов растений, продажа которых запрещена на территории страны. Среди добавленных в список растений числится шиповник морщинистый (Rosa rugosa).

— Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трёхлетнего переходного периода, — говорится в сообщении ведомства.

В Финляндии шиповник появился и получил распространение в 1990-х годах. Однако власти считают его вредным растением и призывают бороться с ним повсеместно, вырубать и уничтожать всеми доступными способами.

Отметим, этим же постановлением финского Минсельхоза вводится запрет на содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки, так называемых волкособов. Документ содержит единственное исключение — если волкособы заводились как домашние животные до вступления нового закона в силу, тогда волкособа можно будет содержать и далее. По оценкам ведомства, в Финляндии на данный момент насчитывается около тысячи владельцев волкособов.

А МВД России ранее резко сократило перечень потенциально опасных пород собак.