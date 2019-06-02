Зеленского раскритиковали за грамматические ошибки в президентском указе

В документе "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" в общей сложности насчитали около 20 нарушений правил.

Многочисленные грамматические и пунктуационные ошибки обнаружили пользователи Сети в новом указе президента Незалежной Владимира Зеленского "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

В первом же предложении официального документа была пропущена запятая после оборота "согласно". Далее в тексте вместо пробела оказался символ "*".

Пользователи соцсетей отмечают, что вместо родительного падежа, принятого для подобных указов, в некоторых случаях почему-то использовался именительный падеж.

— Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Баканов Иван Геннадьевич, Богдан Андрей Осипович, — говорится в тексте указа.

— Это какой-то позор. Это просто неописуемо! У них умер литредактор? — подписал публикацию указа с отмеченными ошибками Борис Панфилов.

Как сообщал Лайф, Зеленский подписал этот указ 31 мая. Согласно ему главой СНБО стал сам президент.