Зеленского раскритиковали за грамматические ошибки в президентском указе

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Зеленского раскритиковали за грамматические ошибки в президентском указе

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Администрация Президента Украины 

В документе "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" в общей сложности насчитали около 20 нарушений правил.

Многочисленные грамматические и пунктуационные ошибки обнаружили пользователи Сети в новом указе президента Незалежной Владимира Зеленского "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

В первом же предложении официального документа была пропущена запятая после оборота "согласно". Далее в тексте вместо пробела оказался символ "*".

<p>Указ президента Украины № 340/2019 Фото © <a href="https://www.facebook.com/boris.panphilov/posts/2787508797986591" target="_blank">facebook.com/boris.panphilov</a></p>

Пользователи соцсетей отмечают, что вместо родительного падежа, принятого для подобных указов, в некоторых случаях почему-то использовался именительный падеж.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Баканов Иван Геннадьевич, Богдан Андрей Осипович, — говорится в тексте указа.

<p>Указ президента Украины № 340/2019 Фото ©<a href="https://www.facebook.com/boris.panphilov/posts/2787508797986591" target="_blank">facebook.com/boris.panphilov</a></p>

Это какой-то позор. Это просто неописуемо! У них умер литредактор? — подписал публикацию указа с отмеченными ошибками Борис Панфилов.

Как сообщал Лайф, Зеленский подписал этот указ 31 мая. Согласно ему главой СНБО стал сам президент.

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