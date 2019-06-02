Зеленского раскритиковали за грамматические ошибки в президентском указе

Многочисленные грамматические и пунктуационные ошибки обнаружили пользователи Сети в новом указе президента Незалежной Владимира Зеленского "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".
В первом же предложении официального документа была пропущена запятая после оборота "согласно". Далее в тексте вместо пробела оказался символ "*".
Пользователи соцсетей отмечают, что вместо родительного падежа, принятого для подобных указов, в некоторых случаях почему-то использовался именительный падеж.
— Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Баканов Иван Геннадьевич, Богдан Андрей Осипович, — говорится в тексте указа.
— Это какой-то позор. Это просто неописуемо! У них умер литредактор? — подписал публикацию указа с отмеченными ошибками Борис Панфилов.
Как сообщал Лайф, Зеленский подписал этот указ 31 мая. Согласно ему главой СНБО стал сам президент.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени