В Алжире перенесли выборы президента из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет Алжира перенёс внеочередные президентские выборы, которые должны были состояться 4 июля. Ведомство объяснило это решение отсутствием кандидатов.
Отмечается, что в последний момент свои кандидатуры на пост президента выдвинули два малоизвестных алжирских политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри. Проведение выборов в стране бойкотировали все ведущие политические силы страны.
— Досье кандидатов на выборах 4 июля были отклонены, президенту предстоит заново созывать избирательную комиссию, — говорится в заявлении КС.
Новую дату выборов пока не обнародовали.
Напомним, политический кризис в стране начался после отставки 3 апреля 82-летнего президента Абдель Азиз Бутефлика.
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