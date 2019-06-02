В Алжире перенесли выборы президента из-за отсутствия кандидатов

Кандидатуры двух малоизвестных политиков отклонили. Новая дата выборов пока не известна.

Конституционный совет Алжира перенёс внеочередные президентские выборы, которые должны были состояться 4 июля. Ведомство объяснило это решение отсутствием кандидатов.

Отмечается, что в последний момент свои кандидатуры на пост президента выдвинули два малоизвестных алжирских политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри. Проведение выборов в стране бойкотировали все ведущие политические силы страны.

— Досье кандидатов на выборах 4 июля были отклонены, президенту предстоит заново созывать избирательную комиссию, — говорится в заявлении КС.

Новую дату выборов пока не обнародовали.

Напомним, политический кризис в стране начался после отставки 3 апреля 82-летнего президента Абдель Азиз Бутефлика.